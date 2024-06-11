Рианчо: Промес был лучшим в РПЛ, «Спартаку» придётся потратиться, чтобы заменить его

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что клубу придётся заплатить порядка €15-20 млн, чтобы найти равноценную замену Квинси Промесу, который продолжает находиться в ОАЭ после задержания.
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