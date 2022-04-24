Энтони Эдвардс травмировал колено, но вернулся в игру

Энтони Эдвардс травмировал колено, но вернулся в игру

Форвард «Миннесоты» Энтони Эдвардс травмировал правое колено и был вынужден покинуть площадку в середине первой четверти 4-го матча серии первого раунда плей-офф против «Мемфиса».

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