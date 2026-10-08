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Царьград

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Германия оставила визы для русских: полный запрет не планируется

Германия оставила визы для русских: полный запрет не планируется

Германия не намерена полностью запрещать визы русским, согласно данным из европейской дипломатии. Прибалтийские и североевропейские страны настаивают на ужесточении.

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