Германия оставила визы для русских: полный запрет не планируется

Германия не намерена полностью запрещать визы русским, согласно данным из европейской дипломатии. Прибалтийские и североевропейские страны настаивают на ужесточении.
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