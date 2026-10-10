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В Ростовской области 16 поездов задерживаются из-за поврежденного при налете БПЛА железнодорожного моста

В Ростовской области задерживаются 14 поездов дальнего следования и два пригородных. Время задержки составляет от 57 минут до трех часов 40 минут, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги в субботу, 10 октября 2026 года.

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