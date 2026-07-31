Страна и люди
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Страна и люди

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Захар Прилепин: Живые должны слышать ещё живых

Захар Прилепин: Живые должны слышать ещё живых

Интересно иной раз проследить за украинской сетевой жизнью. Там же живые людские голоса! Тут так называемый всеукраинский «5 канал» опубликовал новость, что с театральных гастролей в Польше не вернулись двое украинских артистов.

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