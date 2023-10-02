Стали известны победители в Алматы Марафон 2023

Забег состоялся 1 октября в южной столице, сообщает sports.ru. Кроме основной дистанции на 42,2 килметра для участия были доступны забеги на 21,1 километр и 10 километров и скандинавская ходьба на 10 километров.
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