Очередные сказочники. "Каменный обогреватель помогающий экономить". Пудра на мозгах или последователи Вассермана.

Александр Николаев

Будьте, снисходительны, ни кто не верит в этот бред о чудесных свойствах каменных радиаторов.))) Хотя если принципиально он говорит правду быстро нагревается, а потом надо долго не выключать, что бы нагреть 5 метров квадратных)))