Очередные сказочники. "Каменный обогреватель помогающий экономить". Пудра на мозгах или последователи Вассермана.

Однажды, сидя в удобном кресле, задумчиво разглядывая игру пламени в камине и отпивая маленькими глотками из фужера, наполненного ароматной жидкостью, я размышлял о тщетности всего сущего и бессмысленной суете, в которой мы проводим собственную жизнь.
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