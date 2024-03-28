Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Очередные сказочники. "Каменный обогреватель помогающий экономить". Пудра на мозгах или последователи Вассермана.

Очередные сказочники. "Каменный обогреватель помогающий экономить". Пудра на мозгах или последователи Вассермана.

Однажды, сидя в удобном кресле, задумчиво разглядывая игру пламени в камине и отпивая маленькими глотками из фужера, наполненного ароматной жидкостью, я размышлял о тщетности всего сущего и бессмысленной суете, в которой мы проводим собственную жизнь.

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Комментарии
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Александр Николаев
Будьте, снисходительны,  ни кто не верит в этот бред о чудесных свойствах каменных радиаторов.))) Хотя если принципиально  он говорит правду  быстро нагревается, а потом надо долго не выключать, что бы нагреть 5 метров квадратных)))
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