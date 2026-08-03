Стереотип, что мигранты в России работают не только на низкооплачиваемых работах, давно ушел в прошлое, заявил в беседе доктор политических наук Михаил Бурда.
Они не бедные страдальцы. Политолог развенчал миф о мигрантах в России
Комментарии
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Александр Зиборов
Давно уже средние зарплаты мигрантов превысили средние зарплаты россиян. Уже давно приезжие вытесняют коренных россиян на низкооплачиваемые, тяжёлые и опасные работы.
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1 м.
Александр Зиборов
Мигранты России не нужны. Белорусы обходятся без мигрантов, обойдёмся и мы.
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1 м.
Александр Зиборов
Бурно идёт кишлакоизация и аулоизация страны.
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