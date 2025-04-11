Погиб глава испанского филиала Siemens с семьей. Вертолет упал в реку Гудзон близ Статуи Свободы

Трамп ужаснулся кадрам падения вертолета с семьей в реку ГудзонEduardo Munoz/Reuters Шесть человек, включая главу испанского филиала Siemens с семьей, погибли при крушении туристического вертолета в Нью-Джерси.
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