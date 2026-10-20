‼️🇺🇦🔥Под Киевом атакован производственно-складской комплекс Ночью после удара начался пожар на объекте в Обуховском районес, утром продолжаются работы по разбору завалов, сообщает ГСЧС.
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