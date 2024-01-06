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Экс-замминистра Тука: у России есть все возможности продолжать удары по Украине

Экс-замминистра Тука: у России есть все возможности продолжать удары по Украине

У России есть возможности для продолжения массированных ударов по объектам украинских вооружённых сил на территории Украины, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц в стране Георгий Тука.

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