Мы приближаемся к вопросу избавления от триггеров ОШ.Вспомним коротко, что мы знаем про Ослиную Шкуру.
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От вы либо ... феноменальные идиотки ... Либо ... Да неее это единственный не матерный вариант ... Баста. И ведь не лень же вам тень на плетень наводить?)))