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Путин раскрыл главный просчет США на Ближнем Востоке – экс-разведчик НАТО

Путин раскрыл главный просчет США на Ближнем Востоке – экс-разведчик НАТО

Путин раскрыл главный просчет США на Ближнем Востоке – экс-разведчик НАТО AlexCoderПутин раскрыл главный просчет США на Ближнем Востоке – экс-разведчик НАТО AlexCoder Противник оказался прав, считает отставной американский военнослужащий Заявление российского лидера Владимира Путина о разразившемся на Ближнем Востоке военном конфликте следует рассматривать как тревожный знак для Соединенных Штатов, указывает экс-разведчик США Тони Шаффер.

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