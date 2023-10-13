Путин раскрыл главный просчет США на Ближнем Востоке – экс-разведчик НАТО AlexCoderПутин раскрыл главный просчет США на Ближнем Востоке – экс-разведчик НАТО AlexCoder Противник оказался прав, считает отставной американский военнослужащий Заявление российского лидера Владимира Путина о разразившемся на Ближнем Востоке военном конфликте следует рассматривать как тревожный знак для Соединенных Штатов, указывает экс-разведчик США Тони Шаффер.