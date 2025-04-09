РЕХАУ приняла участие в MosBuild 2025

Фото: РЕХАУ. Зона истории на стенде компании Реклама. ООО «РЕХАУ» ИНН 7709265218 Erid: F7NfYUJCUneRHyQJNg15 Компания РЕХАУ приняла участие в международной строительно-интерьерной выставке MosBuild 2025 с собственным стендом более 420 кв.
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