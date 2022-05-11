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В Хабаровском крае тушат 15 лесных пожаров

В Хабаровском крае тушат 15 лесных пожаров

На 11 мая на территории Хабаровского края тушат 15 природных пожаров на общей площади 2,3 тысячи га. Пожары зафиксированы в Хабаровском, Амурском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном районах и районе им.

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