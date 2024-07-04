Рекомендации для работающих в условиях аномальной жаркой погоды.

Трудовая деятельность в условиях жаркой погоды на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без эффективной вентиляции может привести к ухудшению условий труда работающих, а также оказать негативное воздействие на общее состояние организма, вплоть до обострения хронических заболеваний.
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