Марина Мочалова присоединилась к критике действий Минздрава

Доцент Читинской государственной медакадемии и кандидат медицинских наук Марина Мочалова прокомментировала в своем Telegram-канале пост депутата Госдумы Юрия Григорьева о ветхом состоянии гинекологического и детского отделений Борзинской ЦРБ.
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