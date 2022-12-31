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В новогоднюю ночь в Москве закроют вход на Красную площадь

В новогоднюю ночь в Москве закроют вход на Красную площадь

В Новый год в Москве ограничат доступ на Красную площадь. Ограничения начнут действовать 31 декабря с 17:00 из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

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