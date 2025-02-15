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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» выменял Матиаса Лаферрьера у «Сент-Луиса» на Андоновски. Команды провели 4-ю сделку с июня прошлого года

Оба форварда не провели ни одного матча в НХЛ. В следующем сезоне они могут стать неограниченно свободными агентами (группа 6).

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