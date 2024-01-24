Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    «Такова вечная рыцарская природа украинского воинства» — заявил Пётр ПорошенкоГенштаб ВСУ объяс...
  • Павел nosmoking
    я не смог заплатить 16млн профессору. Отдали меня по квоте студенту руку набивать. Теперь осложнения, врагу не пожела...Врачей-миллионеро...
  • Павел nosmoking
    Гоняются за красотой со смрадным запахом из рта, немытым неделями телом. Табачным и пропойным перегаром. В лучшем слу...Мужчины в России ...

Депутаты захотели платить россиянам, женатым более 20 лет

Депутаты захотели платить россиянам, женатым более 20 лет

По задумке авторов инициативы, сумма выплат составит от 20 до 30 тысяч рублей Группа сенаторов и депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект о дополнительных выплатах для людей, состоящих в браке 20 и более лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх