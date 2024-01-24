Депутаты захотели платить россиянам, женатым более 20 лет

По задумке авторов инициативы, сумма выплат составит от 20 до 30 тысяч рублей Группа сенаторов и депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект о дополнительных выплатах для людей, состоящих в браке 20 и более лет.