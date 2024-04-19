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100 лет Красному Знамени СССР

100 лет Красному Знамени СССР

100 лет назад декретом ЦИК СССР был утвержден флаг Советского Союза - Красное знамя с Серпом и Молотом.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Надо узаконить и Красный флаг. Для определенных мероприятий хотя бы. Есть же в Конституции России два названия  государства - РФ и Россия. Пусть будет и два флага. Потому что алый стяг- это ЕДИНСТВО НАРОДОВ. Красный цвет – это цвет огня и энергии, дающей нам жизнь, новаторство, свершения, подвиги, энтузиазм, завоевания. На Руси красный цвет -цвет красоты, здоровья, богатства и счастья.
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