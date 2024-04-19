100 лет Красному Знамени СССР

Natalija Osminina

Надо узаконить и Красный флаг. Для определенных мероприятий хотя бы. Есть же в Конституции России два названия государства - РФ и Россия. Пусть будет и два флага. Потому что алый стяг- это ЕДИНСТВО НАРОДОВ. Красный цвет – это цвет огня и энергии, дающей нам жизнь, новаторство, свершения, подвиги, энтузиазм, завоевания. На Руси красный цвет -цвет красоты, здоровья, богатства и счастья.