Запорожский суд приговорил украинку к 13 годам за шпионаж

Запорожский областной суд приговорил жительницу Мелитополя к 13 годам лишения свободы за шпионаж. С мая по август 2023 года она передавала противнику данные о местоположении и передвижении ВС РФ, действуя по призыву из проукраинского канала в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии