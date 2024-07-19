Делегация Сурхандарьинской области Республики Узбекистан завершает работу в нашем регионе

Для делегации провели экскурсию по двум крупнейшим объектам спорта и культуры Новосибирской области: 17 июля – на новой многофункциональной ледовой «Сибирь-Арене» и 18 июля – в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета.
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