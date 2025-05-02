Депутат Госдумы Милонов призвал убрать из продажи одноразовые мангалы

Член Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов проинформировал о том, что он обратился к руководству Министерства природных ресурсов и экологии с инициативой, связанное с защитой окружающей среды.
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