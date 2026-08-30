Бригада Кесовогорской ЦРБ провела выездные осмотры в Феневском доме‑интернате

Медики Кесовогорской ЦРБ навестили жителей Феневского дома‑интерната. Бригада ГБУЗ «Кесовогорская ЦРБ» — врач общей практики и медицинская сестра — совершила выезд в Феневский дом‑интернат для престарелых и инвалидов — сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.
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