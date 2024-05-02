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Моравец стал тренером мужской сборной Чехии по биатлону

Моравец стал тренером мужской сборной Чехии по биатлону

Ондржей Моравец назначен тренером мужской сборной Чехии по биатлону. Трехкратный призер Олимпийских игр и чемпион мира будет работать в паре с Михалом Малеком, который тренирует чешских биатлонистов последние два года.

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