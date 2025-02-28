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Эксперт Сорокина напомнила, когда можно забрать накопительную пенсию

Накопительную часть пенсии можно получить при достижении прежнего пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, сообщила Лариса Сорокина, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита экономического факультета РУДН, ее слова передает «Прайм».

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