Рынок лизинга 2025 – позитивные и негативные сценарии

В Открытой студии «За рулем», которая работает в рамках проходящей сейчас в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», обозреватель «За рулем» Кирилл Милешкин узнал у Жанны Южаниной, операционного директора кампании «Аренза», специализирующейся на лизинге оборудования, почему было решено посетить эту, казалось бы, непрофильную для компании выставку.
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