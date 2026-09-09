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Царьград

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«Торпедо» сразится с ЦСКА в Москве после двух побед подряд

«Торпедо» сразится с ЦСКА в Москве после двух побед подряд

В Москве нижегородское «Торпедо» проведёт очередной матч регулярного чемпионата. Соперником команды станет столичный ЦСКА, встреча начнётся в 19:30.

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