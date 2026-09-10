Дизель Toyota 1HZ: почему чугунный мотор из 1990 года переживет современные двигатели

Когда я смотрю на то, что сегодня устанавливают под капоты большинства новых автомобилей, меня не покидает ощущение, что мы разменяли настоящую инженерную школу на маркетинговые сводки.
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