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FiNE NEWS

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В Калуге осужден мужчина за изнасилование и убийство 24-летней давности по молекулярным доказательствам

В Калуге коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт 49-летнему местному жителю, признав его виновным в изнасиловании и убийстве 27-летней женщины, совершённых 24 года назад.

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