Ignio.com Скорпион. Ежедневный любовный гороскоп за 7 августа 2024 года

Сегодня вам будет непросто принять вашего любимого человека таким, как он есть. Захочется его переделать, подкорректировать и подретушировать – в общем, изменить в соответствии с вашими собственными представлениями о прекрасном.
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