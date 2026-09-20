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Царьград

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"Мы не можем приукрашивать результат": Мерц назвал "катастрофой" победу АдГ на выборах в Мекленбурге — Передней Померании

"Мы не можем приукрашивать результат": Мерц назвал "катастрофой" победу АдГ на выборах в Мекленбурге — Передней Померании

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "катастрофой" результат Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах.

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