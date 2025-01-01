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Словакия столкнется с расходами на 90 млн евро из-за замены российского газа

Словакия столкнется с расходами на 90 млн евро из-за замены российского газа

Словакия прекратила получать российский газ через Украину с 1 января. Крупнейший энергооператор страны SPP предупреждает, что альтернативные поставки обойдутся на 90 млн евро дороже из-за увеличения транзитных платежей.

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