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Калужские новости

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В Калуге на урне обнаружили нацистскую символику

В Калуге на урне обнаружили нацистскую символику

Рисунки с нацистской символикой появились вечером 21 сентября на урне возле первого подъезда дома №5 на улице Братьев Луканиных в Калуге.

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