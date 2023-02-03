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Виктор Томенко поручил новому главе Ярового решить проблему с мусорными контейнерами

Виктор Томенко поручил новому главе Ярового решить проблему с мусорными контейнерами

Виктор Томенко поручил новому главе Ярового решить проблему с мусорными контейнерами Из-за потока туристов количество мусора в городе постоянно растет Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с новым главой Ярового Владиславом Шиловым.

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