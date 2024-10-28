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Экономический успех в цифрах: как Адыгея укрепляет позиции в национальном рейтинге

Экономический успех в цифрах: как Адыгея укрепляет позиции в национальном рейтинге

На встречу также были приглашены заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, который присоединился в формате видеоконференции, председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, председатель Кабинета министров РА Анзаур Керашев, сенаторы от Адыгеи Мурат Хапсироков и Владимир Наролин, а также представители исполнительной и законодательной власти республики.

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