Британский регулятор первым в мире одобрил антикоронавирусный препарат «Молнупиравир»

Британский регулятор MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) одобрил использование препарата молнупиравир, предназначенного для лечения больных COVID-19, сообщается в пресс-релизе агентства.
Британский регулятор MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) одобрил использование препарата молнупиравир, предназначенного для лечения больных COVID-19, сообщается в пресс-релизе агентства.
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