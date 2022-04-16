В Улан-Удэ прошел митинг-концерт «Za мир без нацизма»

В Улан-Удэ прошел митинг-концерт «Za мир без нацизма»

В Восточном военном округе помимо столицы Бурятии в телемарафоне приняли участие жители городов: Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Белогорск, Чита.

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