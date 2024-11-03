В Белоруссии представили проект кинофикации малых населенных пунктов

Сотрудничество по проекту развития киносети в малых населенных пунктах «Экстра Синема» обсудили российские и белорусские стороны на «круглом столе» в рамках кинофестиваля «Листопад» в Минске, 3 ноября сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).