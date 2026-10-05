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Татар-информ

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В России проведут турнир по кибербезопасности в формате «захвата флага»

В России проведут турнир по кибербезопасности в формате «захвата флага»

Всероссийский турнир по информационной безопасности «X Кубок CTF России» пройдет с 31 октября по 6 декабря.

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