Mash: хакеры лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам службы Maxar

Украинские военные лишились доступа к спутниковым снимкам Maxar, которые использовались с начала спецоперации для мониторинга боевой обстановки, подготовки контрнаступлений и наведения западных систем залпового огня, таких как HIMARS.
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