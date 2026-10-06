Глава ЕК попыталась обвинить Россию в дополнительных тратах ЕС на закупку газа Европе пришлось переплачивать за газ и дизельное топливо на фоне мирового энергетического кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Гестапо по-киевск...
- В Харьковской обл...
- Куда уходили тыся...
дебилка