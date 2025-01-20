Трамп обещал отменить "глупые указы" Байдена в первый день в Белом доме

Он заявил, что не будет растягивать этот процесс на недели Избранный президент США Дональд Трамп обещал в течение нескольких часов после своей инаугурации, намеченной на 20 января, отменить "глупые и радикальные" указы уходящего американского лидера Джо Байдена.