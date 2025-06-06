Надир Закиров покинул пост начальника УМВД России по Казани

Автор: Альбина ШафееваСегодня Надир Закиров покинул пост начальника Управления МВД России по Казани. Как стало известно «Татар-информу», временно исполняющим обязанности назначили заместителя начальника УМВД России по Казани – начальника следственного управления Руслана Кяляшова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии