Доходы и расходы федерального бюджета выросли почти на треть год к году

Доходы бюджета за истекший период составили 29 668 млрд рублей, расходы достигли 29 889 млрд рублей.Минфин опубликовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета за январь-октябрь 2024 года.
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