Новости СВО. Освобождён Разлив, ВС РФ приблизились к Олешне, Зеленский превращает Украину в новый штат США, 2 апреля

Российские войска освободили Разлив. По сведениям тех, кто участвовал во взятии этого населённого пункта, на стороне Украины в обороне принимало участие большое количество поляков и наёмников из других стран.
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