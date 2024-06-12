Во Франции опубликовали карикатуру с гробом о передаче Киеву истребителей Mirage

Сharlie Hebdo опубликовал карикатуру о передаче Украине истребителей Mirage Французский сатирический журнал Сharlie Hebdo опубликовал карикатуру в связи с передачей Украине истребителей Mirage 2000-5, на которой изображен самолет в форме гроба.
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