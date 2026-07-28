Предмет торга

Накануне встречи Зеленского и Трампа американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона выдали весьма показательный информационный вброс, который позволяет предположить, вокруг каких вопросов будет строиться основной торг между сторонами.
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