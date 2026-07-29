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Почему Европа перестала бояться «красных линий» РФ и теперь забирает её нефть

Почему Европа перестала бояться «красных линий» РФ и теперь забирает её нефть Европейский союз с 24 июля изменил порядок обращения с российской нефтью, изъятой с задержанных танкеров.

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