Почему Европа перестала бояться «красных линий» РФ и теперь забирает её нефть Европейский союз с 24 июля изменил порядок обращения с российской нефтью, изъятой с задержанных танкеров.
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Почему Европа перестала бояться «красных линий» РФ и теперь забирает её нефть Европейский союз с 24 июля изменил порядок обращения с российской нефтью, изъятой с задержанных танкеров.
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